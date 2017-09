Esposa de expresidente José Mujica asume la vicepresidencia de Uruguay

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Este miércoles, 13 de septiembre la senadora uruguaya Lucía Topolansky y esposa del expresidente uruguayo José Mujica, asumió la vicepresidencia del país. Aunque manifestó que no está alegre porque se trata de una circunstancia no deseada, por darse tras la renuncia del ex vicepresidente, Raúl Sendic.

“Siento que tengo una responsabilidad más. Alegre no puedo estar porque es una circunstancia no deseada”, dijo a la prensa antes de entrar en el Parlamento uruguayo, donde fue elegida nueva presidenta de la Asamblea General de ese órgano, cargo tradicionalmente ligado en Uruguay al del vicepresidente de la República.

“La Constitución uruguaya tiene muy previsto todas las contingencias, entonces lo que se trata es de cumplirlas. Es una fortaleza institucional del país”, expresó Topolansky.

La senadora, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) dentro de la coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay, el Frente Amplio (FA), dijo que cuando mantendrá una conversación con el presidente del país, Tabaré Vázquez, ya que deberá ocupar su cargo de manera interina mientras el mandatario participe a partir de este sábado en la Asamblea de la ONU en Nueva York.

Fuente: EFE