Reporte mundial de terremotos 20 de septiembre: Sismos en México, Perú, Guatemala y Nueva Zelanda

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

20 de septiembre del 2017. Hoy se han producido terremotos en México, Guatemala y Perú con magnitudes superiores a los 4.5 grados en la escala de ritcher, de acuerdo a los registros del USGS.

En Guatemala se registró un terremoto de 4.9 grados de magnitud con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de Acatenango, con efectos en las poblaciones de Patzicía, Alotenango, San Andrés Itzapa, Chimaltenango y la ciudad de Guatemala, todas ubicadas a un distancia de unos 20 kilómetros alrededor del origen de la sacudida.

El evento ocurrió a las 02:37:35 Hora Universal UTC a una profundidad de 177 kilómetros. Las autoridades de Guatemala no han reportado hasta el momento daños a la infraestructura, heridos o víctimas fatales.

Datos del Sismo:

M 4.9 – 4km ESE of Acatenango, Guatemala – septiembre 20, 2017 at 6:46 am

PERÚ

El Perú resintió un sismo de 5.3 grados de magnitud con epicentro a 27 kilómetros de Arequipa y efectos en las poblaciones de Chiguata, Moquegua, Mollendo y Atuncolla ubicadas a una distancia máxima de 140 kilómetros alrededor del epicentro.

Dicho terremoto ocurrió a las 05:26:08 Hora Universal UTC a una profundidad de 92 kilómetros en la zona continental y se desconoce si se tienen heridos o víctimas fatales.

Datos del Sismo:

M 5.3 – 27km ENE of Arequipa, Peru – septiembre 20, 2017 at 1:32 pm

MÉXICO

México continúa con inestabilidad sísmica, en particular en el sur del país, ya que de nueva cuenta hoy se han registrado nuevas réplicas frente a las costas de Chiapas.

Al momento del presente reporte, se habían registrado por lo menos tres terremotos con epicentro a 15 kilómetros de San Mateo del mar y a 33 kilómetros de Palmarcito frente a las costas en el Estado de Chiapas.

Datos de los Sismos:

M 4.7 – 51km SSW of Pijijiapan, Mexico – septiembre 20, 2017 at 10:56 am

M 4.6 – 15km ESE of San Mateo del Mar, Mexico – septiembre 20, 2017 at 4:02 am

M 4.6 – 15km SW of San Dionisio del Mar, Mexico – septiembre 20, 2017 at 2:35 am

Sismos superiores a 4.5 registrados este 20 de septiembre

M 7.1 – 5km ENE of Raboso, Mexico – septiembre 20, 2017 at 2:41 pm

M 5.2 – 70km ESE of Namie, Japan – septiembre 20, 2017 at 2:33 pm

M 5.3 – 27km ENE of Arequipa, Peru – septiembre 20, 2017 at 2:03 pm

M 5.0 – 263km NE of Sorong, Indonesia – septiembre 20, 2017 at 12:42 pm

M 4.7 – 51km SSW of Pijijiapan, Mexico – septiembre 20, 2017 at 10:56 am

M 4.5 – 123km SW of Aitape, Papua New Guinea – septiembre 20, 2017 at 10:17 am

M 5.0 – 33km E of Blenheim, New Zealand – septiembre 20, 2017 at 9:58 am

M 4.9 – Izu Islands, Japan region – septiembre 20, 2017 at 9:21 am

M 4.9 – 4km ESE of Acatenango, Guatemala – septiembre 20, 2017 at 6:46 am

M 4.8 – 135km SE of Kuril’sk, Russia – septiembre 20, 2017 at 6:21 am

M 4.6 – 15km ESE of San Mateo del Mar, Mexico – septiembre 20, 2017 at 4:02 am

M 6.1 – 256km W of Auckland Island, New Zealand – septiembre 20, 2017 at 4:00 am

M 4.6 – 15km SW of San Dionisio del Mar, Mexico – septiembre 20, 2017 at 2:35 am

M 5.0 – 59km NNE of Kerman, Iran – septiembre 20, 2017 at 12:28 am

M 4.6 – 20km SW of Sangay, Philippines – septiembre 20, 2017 at 12:22 am

M 4.5 – 138km W of Illapel, Chile – septiembre 20, 2017 at 12:05 am

M 4.9 – 101km S of San Francisco del Mar, Mexico – septiembre 19, 2017 at 11:55 pm

M 4.7 – 273km NE of Opotiki, New Zealand – septiembre 19, 2017 at 11:36 pm

M 4.8 – 29km ESE of Kiska Volcano, Alaska – septiembre 19, 2017 at 9:32 pm

M 4.6 – 64km NW of Lebu, Chile – septiembre 19, 2017 at 8:38 pm

Fuente: Universitam