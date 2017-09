Continua análisis de pen drive entregado por “mano derecha” de Rivera

now playing

Durante la mañana de este jueves, 21 de septiembre, llegaron los abogados de los 18 procesados por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, para la extracción de información de un pen drive entregado por el delator de Ricardo Rivera y “mano derecha”, Alfredo Alcívar.

El pen drive tiene una capacidad de aproximadamente 13 gigabytes de información donde existiría información de Ricardo Rivera de correos electrónicos, mensajes, disco duros, entre otros documentos.

Por su parte, Hernán Ulloa, abogado del excontralor Carlos Pólit, expuso que “de lo que se pueda encontrar o no en el pendrive, es incierto, no conocemos aún. Estamos aquí para cerciorarnos de los aspectos que contienen este pendrive”, asegurando que hasta ayer no se ha encontrado ningún elemento que involucre a Pólit.

Fuente: Ecuador Inmediato