Abdalá Bucaram Pulley rinde su versión por el caso Odebrecht ante la Fiscalía

Durante la mañana de este viernes, 22 de septiembre, el excandidato presidencial y líder del movimiento Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Pulley, llegó hasta la Fiscalía General del Estado en Quito, para rendir su versión en el marco de las investigaciones de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

Bucaram anunció a la prensa que no fue notificado, pero conoció de aquello a través de Twitter y decidió acudir. Además anunció que pidió la vinculación de Heriberto Glas, hermano del vicepresidente de la República, Jorge Glas, por presunto enriquecimiento ilícito.

“Desde el mes de febrero del presente año he venido denunciando diferentes actos de corrupción liderados por Rafael Correa, Jorge Glas y su familia”, aseveró Bucaram Pulley.

Y agregó que “su tío (de Jorge Glas), Ricardo Rivera, hoy una persona privada de libertad, su hermano Heriberto Glas”, están vinculados con hechos de corrupción y “que pediremos el día de hoy en la Fiscalía se lo vincule dentro de este proceso por el incremento inexplicable de patrimonio que ha tenido”.

El líder de FE también explicó que la tarde de hoy visitará a Carlos Pareja Yannuzzelli para conocer cuál ha sido su aportación dentro de estos casos que se investigan. Además, a su salida, comentó que declaró lo que conoce. “Dije lo que sé, hay mucha información en el pendrive que me entregaron, hay videos, uno de ellos ya es público. No me han pedido que entregue la información, estaban más preocupados por saber quién me entregó el contenido”, lamentó a su salida de la comparecencia.

Fuente: Ecuador Inmediato