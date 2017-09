Alexis Mera amplía su declaración ante la Fiscalía por Caso Odebrecht

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Este viernes, 22 de septiembre, el exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, llegó hasta la Fiscalía Provincial del Guayas a rendir su declaración ampliada dentro del marco de las investigaciones por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Patricia Morejón, fiscal del Guayas que lleva el caso indicó que Mera se ratificó en lo dicho durante sus primera declaraciones, además aseguró que Jorge Glas fue quien lideró las denuncias sobre las fallas en la hidroeléctrica San Francisco, que motivaron la expulsión de Odebrecht del país, pero que también llevó adelante las gestiones para el regreso de la empresa al país.

“Yo he venido a decir lo que conozco cuando estuve en el Gobierno. No me han pedido documentación, solamente mi opinión sobre el ejercicio de mis funciones”, indicó.

La ministra Fiscal del Guayas, Patricia Morejón, detalló que Mera se ratificó en su primera versión. Indicó que respondió cuatro preguntas por parte de la defensa de Glas. Sin embargo no ofreció más detalles porque no es la titular de la investigación.

Luego de la diligencia, se le consultó al exsecretario jurídico su criterio sobre el caso de la presunta colocación de una cámara en el despacho presidencial. Mera se negó a hablar del tema e indicó que en la actualidad se dedica a cumplir otras funciones. “Estoy retirado de la política y quiero permanecer así, dedicado a mis asuntos profesionales”, expresó.

Fuente: Ecuador Inmediato