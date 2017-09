Jorge Glas: “pregúntele a Rivera. Yo no tengo nada que ver, no conozco”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

conversatorio con los medio de comunicación donde nuevamente negó tener algún vínculo con su tío Ricardo Rivera y el Caso Odebrecht en el Ecuador.

Glas indicó que Rivera, durante su primera versión dentro de la instrucción fiscal que se les sigue a 18 personas, “es muy claro en afirmar que ha actuado por cuenta propia”.

Además, el vicepresidente se refirió al testimonio de José Conceição Santos, ex directivo de Odebrecht en Ecuador, y lo calificó como un “corrupto confeso”. “Esta empresa sigue operando en Ecuador, ¡a dónde estamos! En el Gobierno de Rafael se dispuso que no se le pague”, reiteró Glas.

La Fiscalía vinculó a Glas en la investigación por presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, por lo que funcionario respondió: “Estamos casi como el inicio, no hay ni una sola prueba en mi contra porque no he cometido delito alguno”.

El Universo informó que ante la pregunta de un periodista de si él es “vidrio”, en referencia a un audio donde Rivera se lo escucha decir a Santos que necesita plata para “la campaña de vidrio”, Glas contestó: “pregúntele a Rivera (…) Yo no tengo nada que ver, no conozco”.