“No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”, afirmó el vicepresidente Jorge Glas

Esta mañana, el vicepresidente de la República Jorge Glas, reaccionó ante el pedido de la Fiscalía al juez de emitir una orden de prisión preventiva en su contra. “No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”, recalcó el Segundo Mandatario.

— Jorge Glas (@JorgeGlas) October 2, 2017