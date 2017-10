Presidente Moreno analiza suplir ausencia de vicepresidente Glas

Este miércoles, 4 de octubre, mediante un conversatorio con los medios de comunicación, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió a la situación del segundo mandatario, Jorge Glas y manifestó que “el país no puede estar con un Vicepresidente que no está en capacidad de ejercer sus funciones, sin embargo, al equipo de abogados le he solicitado que me proporcione el mecanismo a implementar para suplir esa ausencia del señor Vicepresidente”.

Asimismo, el primer mandatario agregó que, independientemente de la situación en la que se encuentra el Segundo Mandatario merece todo el respeto y que se cumplan todos los procedimientos en aquello que determine la ley.

“Si es que la Asamblea decide hacer un juicio político es su decisión, si la justicia decide sentenciarlo también es su decisión y es nuestra decisión considerar de que está inhabilitado para poder cumplir su función”, aclaró.

Y agregó: “Una persona que está encarcelada no puede cumplir con la función de Vicepresidente, entonces, en base a eso, yo he pedido al equipo de abogados de la Presidencia que me ayude a tomar una decisión”.

Fuente: Ecuador Inmediato