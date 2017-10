Abogado de Ricardo Rivera solicita su traslado al Hospital Luis Vernaza

now playing

El abogado de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, realizó el pedido de traslado de su defendido a un centro de salud especializado, sin embargo aún no recibe respuesta. Según su abogado se ha irrespetado la decisión del Juez Miguel Jurado, quien ordenó que reciba atención medica antes de ser recluido. Su defensa ya dio aviso de esto por escrito y también ha solicitado al Ministerio de Justicia que se concrete el traslado lo más pronto posible.

Rivera aún no ha podido recibir la visita de su abogado. A quienes sí se ha visto llegar son a los familiares. Por otra parte, las autoridades aún no confirman se se realizará o no el traslado de Rivera a una casa de salud o si el reconocimiento médico que le hicieron el día lunes, luego de ser atendido es suficiente.

Tampoco se conoce si será trasladado a Quito. Rivera permanece en el Centro de Privación de Libertad número 8 en Guayaquil.

Fuente: Ecuador Inmediato