Se amplía el plazo para mejorar el servicio de transporte público en Quito

Este lunes, 16 de octubre, mediante una rueda de prensa, el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, anunció que al no existir una mejora sustancial en la calidad del servicio de transporte público, se amplía el plazo hasta el 6 de noviembre para que las operadoras puedan mejorar el servicio de forma cualitativa. El burgomaestre señaló que mientras no se mejore es servicio, no habrá alza de tarifas.

El 6 de septiembre se otorgó un plazo de 30 días para que las operadoras mejoren la calidad del servicio, esto como parte del Plan de Optimización del Transporte Público. La Agencia Metropolitana de Tránsito fortaleció la fiscalización y el control en aspectos como el respeto a las paradas, límite de velocidad, correteos, control de opacidad y estado de las unidades.

De las 2.446 unidades que operan en el Distrito, la AMT sancionó por el incumplimiento de varios tipos de infracciones a 1370 unidades. Por incumplimiento de horarios y frecuencias se entregó 108 sanciones, por irrespeto a los límites de velocidad se sancionó a 169 unidades, por opacidad (emisión de gases contaminantes) se citaron a 367 unidades, por irrespeto a las paradas y correteos se realizaron 726 sanciones. Además 12 personas fueron detenidas en base a lo que estipula la ley.

“Frente a los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad del servicio, en estos 30 días, debo tomar decisiones firmes y no es posible revisar la tarifa del transporte público en Quito. Necesitamos que existan mejoras claras, concretas y visibles en el mejoramiento de la calidad del servicio de transporte público. Por estas razones, he decidido extender el plazo por treinta días más hasta el 6 de noviembre de 2017”, señaló el Alcalde.

Fuente: Municipio de Quito