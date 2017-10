Maestros jubilados anuncian marcha para que se respete sus pagos

now playing

El presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, Alfonso Yánez, anunció que el martes 24 de octubre los maestros jubilados realizarán una movilización para exigir el pago del incentivo por jubilación que adeuda el Estado y que ascendería a 319 millones de dólares.

Yánez explicó, además, que el deberían existir sanciones para Richard Espinosa, Presidente del Consejo Directivo del IESS, por la falta de trasparencia en su gestión.

El dirigente explicó que el último compromiso de pago fue en agosto sin embargo, solo se ha cancelado al 30% de docentes retirados, además indicó que muchos maestros han muerto mientras esperaban la cancelación de estos recursos y algunos incluso llegaron al suicidio debido a que la situación económica que atraviesan es precaria.

Yánez confirmó que no solo buscan la destitución de Espinosa, son que buscan que sea procesado y sancionado, ya que su gestión no ha sido transparente, debido a que en un momento no reconoció la deuda que mantiene el Estado con el Seguro Social y que en la actualidad lo hizo únicamente por el informe de la Contraloría.

El docente asimismo explicó que el pasado 31 de marzo esta organización realizó una demanda en contra de Espinosa, titular del Consejo Directivo del IEES, por desaparecer y reaparecer la deuda del Estado con el IESS por atenciones en salud.

Para concluir su intervención, Alfonso Yánez, hace un llamado a las autoridades con la finalidad de que se atiendan las necesidades de los maestros jubilados, ya que insiste en que su subsistencia es sumamente complicado, por lo cual la marcha iniciará en el Parque “El Arbolito”, desde las 08H00 y se desarrollará hasta llegar a la Plaza de la Independencia.

Fuente: Ecuador Inmediato